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Страницы: RSS - Дневник Divia Календарь

Самые кассовые мультфильмы всех времен

Дневник
Среда, 16 Июня 2010 г. 22:16 (ссылка)
Процитировано 1 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Недавно состоялась долгожданная премьера поледнего "Шрека", что натолкнуло на мысль о самых успешных по кассовым сборам мультфильмах всех времен.
Примем во внимание тот факт, что во времена проката большинства этих лент, доллар стоил гораздо больше, чем сейчас.
мультфильмы

1. Лидирует в списке экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов" (1937), собравшая за все время в мировом прокате 866,5 миллионов долларов. История о бедной падчерице, которую из зависти к ее красоте задумала погубить злая мачеха, знакома всем нам с раннего детства. Но бедная девушка не погиба в лесу, а, наоборот, встретила там настоящих друзей.
Читаем дальше)

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Любите читать книги? В наше время современных технологий не обязательно таскать с собой увесистый фолиант. Можно купить электронную книгу. И это не5 только компактное устройство. Если вы выберете, например, одного из лидеров продаж - sony reader, то ваши глаза никогда не устанут. Ведь дисплей устроен так, что максимально похож на страницу обычной книжки.

А вот если все ваши мысли заняты только детками, тогда предлагаю вам посетить сайт www.babycenter.ru, посвященный беременности и родам. Просто зарегистрируйтесь здесь и постоянно специально для вас будет появляться нужная и интересная информация. Вabycenter.ru уже стал незаменимым помощником многих женщин во всем мире!
Рубрики:  Интересности

Теги: мультфильмыэлектронная книгасайт о беременности и родах   		Комментарии(11)Комментировать [+ в друзья]

Рецепты на каждый день (Часть 3). Июнь.

Дневник
Понедельник, 14 Июня 2010 г. 10:16 (ссылка)
Процитировано 310 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку

Меню на июнь

Понедельник

Обед Ужин

Гренки "Фантазия"

Картофельная запеканка с копченой рыбой

Окрошка с маслинами

Салат из огурцов, зелени и чеснока

Картофельные зразы с грибами

Холодник

Галушки

Гренки банановые

Салат из капусты и крабовых палочек

Напиток из клюквенного и ананасового сока

 

Читаем и смотрим дальше))))

Рубрики:  Вкусности/Другое

Теги: рецептычто приготовитькулинариявыпечкаблюдадесертынапитки   		Комментарии(69)Комментировать [+ в друзья]

Креативная посуда от Fred & Friends.

Дневник
Воскресенье, 13 Июня 2010 г. 13:03 (ссылка)
Процитировано 4 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Ко всему можно подойти с фантазией. В том числе к посуде и столовым приборам.
посуда от Fred & Friends
Огромной пользы от этого может и не будет, но улыбку точно вызовет. И точно будешь знать с чем можно пойти в гости в качестве небольшого подарка.
посуда от Fred & Friends
Читаем и смотрим дальше)))

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А если вы после этого поста задумались о новшествах в своем доме и заняться дизайном квартиры, тогда советую вам обратиться к специалистам компании «ИнЭкоСтрой». Ведь они обязательно подскажут свежие идеи для вашего дома, учитывая ваши пожелания и современные тенденции в мире дизайна.

А вот поклонникам спорта советую заглянуть на портал sports-news.com.ua. Здесь можно найти новости спорта со всего мира! Поверьте, теперь вы будете в курсе всех спортивных событий!
Рубрики:  Интересности

Теги: дизайнновости спортакреативные идеипосуда от fred & friends   		Комментарии(16)Комментировать [+ в друзья]

За чашечкой кофе...

Дневник
Суббота, 12 Июня 2010 г. 18:38 (ссылка)
Процитировано 2 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
кофе
Большинство из нас - большие любители кофе. День наш непременно должен начинаться из чашечки этого бодрящего и потрясающего напитка. Да и в течении дня лично я постоянно пью кофе.
Кофе... Глоток этого напитка помогает нам взбодриться, если мы не выспались.. За чашечкой кофе мы проводим наши дружеские встречи и романтические свидания. А дома после работы как приятно заварить его и, стоя на балконе с сигаретой, наблюдать на проезжающие мимо машины и далекие огни ночных заведений!
А вы знаете, что кофе - один из древнейших напитков на Земле? Оказывается, люди варили напитки из растений, которые содержали кофеин, еще в каменном веке! Еще тогда наши предки познали его тонкость аромата и изысканный вкус.
Кофе — это напиток, который делают из жареных зёрен кофейного дерева. Он оказывает стимулирующее действие, благодаря содержанию в нем кофеина. Научно доказано, что кофеин на некоторое время повышает внимание, улучшает память, понимание и рефлексы.
Но злоупотреблять большими дозами кофе ученые тоже не советуют. Ведь это может вызвать дрожь в руках, бессонницу, временную потерю аппетита и ухудшение координации.
Существует два основных вида кофейных деревьев. Это арабика и робуста. Больше половины мирового производства кофе основано на сортах арабики. Это те самые, красивые продолговатые, гладкие зерна, которые имеют синевато-зеленоватый цвет. вкусовые качества кофе из этого сорта очень высокие. Арабика очень ценится среди гурманов.
Второй вид - робуста - более дешевый сорт. Он быстрее растет, более устойчив от вредителей. Зерна этого сорта кофе более округлой формы и по цвету обычно светло-коричневые или серовато-зеленые. На вкус кофе, приготовленный из робусты более жесткий на вкус.
Ну и, конечно же, всем ценителям кофе не могу не предложить пройти по ссылке кофемашины Москва, чтобы заглянуть в крупнейший интернет магазин кофемашин. Огромный ассортимент, прекрасные модели от известных мировых брендов - это для настоящих ценителей!!!!

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Рубрики:  Интересности

Теги: раскрутка сайтакофекофемашины   		Комментарии(25)Комментировать [+ в друзья]

Нотбук - такой маленький, и такой нужный!!!

Дневник
Четверг, 10 Июня 2010 г. 22:08 (ссылка) +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Помню время, когда был у нас всего лишь один компьютер дома. Все время дрались с мужем за тепленькое местечко возле него)))
Потом, чтобы избежать этих споров, таки купили ноутбук. И Сразу все стало на свои места.
Теперь даже иногда муж брал его на работу. И последнее время мне приходится бывать на работе чаще обычного. Просто присутствовать. Для этого я решила тоже носить ноутбук. Ведь это и время коротает, и он достаточно легок в переноске.
Но решили мы этот ноутбук продать. Потому что не очень он справляется. Мощности для игрушек не хватает. Подумали, подумали и пришли к общему мнению - купить ноутбук Asus, ведь это одна из лучших фирм-производителей ноутбуков. Ведь ноутбуки ASUS первые в мире были сертифицированы по стандарту TCO'99.
Лично мне понравился вот этот:
ноутбук Asus

Этот ноутбук из имиджевой серии Asus, в которой используется логотип Lamborghini.
Очень стильный, на мой взгляд.
А вот мужу хочется черный ноутбук игровой серии. Но в этом есть логика, ведь в них мощнейшие процессоры.
В любом случае, заглянув в интернет-магазин «АНТЭН-I», нельзя остаться равнодушным. Ведь цены больше, чем демократичные, а от ассортимента просто глаза разбегаются! Да и сама группа компаний «АНТЭН-I» существует на IT рынке более 17 лет, что не может не вызывать доверия.
А у вас какой ноутбук? Или предпочитаете пользоваться домашним компьютером?

Теги: интернет-магазинноутбук  		 Комментарии(17)Комментировать [+ в друзья]

Пять самых необычных вин

Дневник
Четверг, 10 Июня 2010 г. 21:08 (ссылка)
Процитировано 15 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
вино
Из чего только не делают вино. Есть классическое - из винограда. Есть с добавлением фруктов. Существуют и сливовые, грушевые, яблочные, малиновые и другие вина. А недавно ценители вина открыли для себя оригинальное вино, которое впервые создали во Вьетнаме. Это вино оказалось с очень интересной и страшной начинкой. Змеиное вино - алкогольный напиток, с настоящей ядовитой змеей в бутылке. Сегодня этот напиток получил распространение и в других странах Юго-Восточной Азии. Змеи, как главный ингредиент этого вина, ценятся не из-за своего мяса, а из-за змеиного яда, растворенного в спиртном. Но при этом, яд змеи денатурирован этанолом, и, конечно, безопасен для здоровья. Также появилось и вино с ядовитыми пауками и варанами, которые тоже очень вкусны, но пользуются пока меньшей популярностью.
Итак, читаем, смотрим и удивляемся)))

разделитель


Итак, о винах вы теперь осведомлены и пора на свидание! Но как вести себя на первом свидании, о чем говорить на первой романтической встрече? Об этом и обо всем, что касается любовных отношений можно почитать на портале lovefirst.ru.

А если вы уже нашли вторую половинку и думаете над тем, как обустроить семейное гнездышко, советую оформить интерьер мозаикой. ведь это сейчас так модно и стильно! А специалисты компании «Терминал А» помогут вам сделать это быстро, качетвенно и красиво.
Рубрики:  Интересности

Теги: интерьермозаикасвиданиевинаредкие винанеобычные вина   		Комментарии(23)Комментировать [+ в друзья]

Корзинки с кремом и икрой

Цитата
Четверг, 10 Июня 2010 г. 20:45 (ссылка)

Это цитата сообщения Nudeloper [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

корзинки с кремом и икрой

КОРЗИНКИ
2 стакана муки(стакан 250мл)
200г маргарина,
200г сметаны.
Просеиваем муку, рубим маргарин с мукой в крошку, добавляем сметану и скатываем тесто в шар. Ставим его в холодильник от 30мин и до забора. Делим шар на 8 частей. Делаем колбаску.
Затем отрезаем кусочек теста, величиной с грецкий орех и распределяем его по корзиночке. Выпекаем в духовке 7-10 мин при 180г С. У меня формочки разной величины. Начинки разные и соленые и сладкие, и салаты. В этот раз я пекла в своих самых маленьких формочках -D=5 и 6см. Получилось 72 шт.


10.02 корзиночки f2_.jpg

Почему пекла самые маленькие? Потому, что подавали в них икру. Можно паштеты, можно оформляя также добавить красную рыбу, порезанную мелкими кубиками.
Веночек делала из крема.
150г сливочного масла, 100г сыр плавленный Янтарь или Creme Bonjour с укропом и зеленью. Взбить миксером. Отсаживаем по краю корзинки маленькой насадкой звездочка с помощью кондитерского мешка. Можно с помощью крепкого пластикового пакета , срезав уголок, чтобы получилось очень маленькое отверстие. Не будет звездочек, но будут купола.
Банки икры 140г мне хватает на 25-28шт.


10.02 корзинки икра f22_.jpg
Файл был скачан или просмотрен 5314 раз(а)

10.02 корзинки икра f17_.jpg
10.02 корзинки икра f17_.jpg

www.kuking.net

Рубрики:  Вкусности/Выпечка
Вкусности/Другое

Теги: корзинкисырный кремкулинариярецепты   		Комментарии(6)Комментировать

Урок макияжа - Сплошная романтика

Цитата
Четверг, 10 Июня 2010 г. 20:44 (ссылка)

Это цитата сообщения МУЗЫКА-МАНЫ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Урок макияжа - Сплошная романтика



(600x500, 146Kb)


Я давно смотрела этот урок макияжа и мне он так понравился , что я сохранила эту фотографию и начала делать его . Он очень красиво смотрится на глазах . Он такой нежный , даже яркий , имеет такой блестящий 3D эффект .

Хотите научится ? Ну тогда вперёд !
Рубрики:  Здоровье/Красота

Теги: макияжглазакрасота   		Комментарии(6)Комментировать

Домашний безалкогольный Мохито

Цитата
Четверг, 10 Июня 2010 г. 20:44 (ссылка)

Это цитата сообщения Корзинка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Домашний безалкогольный Мохито

Данный рецепт сообщества Вкусно_Быстро_Недоро

Вкусно Быстро Недорого

попал в лирушную рассылку от 7 июня  2010 года.

Его добавили в свои цитатники более 100 пользователей нашего сайта!

Следите за обновлениями!

Модератор TUFELKA

Домашний безалкогольный Мохито

(297x511, 15Kb)

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Рубрики:  Вкусности/Напитки, коктейли

Теги: мохитококтейли   		Комментарии(3)Комментировать

«Хвостики с мясом» по-быстрому

Цитата
Четверг, 10 Июня 2010 г. 20:40 (ссылка)

Это цитата сообщения Лилёша [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

«Хвостики» по-быстрому



лук
перец
соль
трубочки вафельные
фарш
чеснок
яйца

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Рубрики:  Вкусности/Вторые блюда
Вкусности/Другое

Теги: быстрокулинариярецептызакуски   		Комментарии(1)Комментировать

Бананы в шоколаде

Цитата
Четверг, 10 Июня 2010 г. 20:36 (ссылка)

Это цитата сообщения Моя_кулинарная_книга [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бананы в шоколаде

Предлагаем вам простой шоколадный десерт, не требующий никаких кулинарных навыков. Кстати, для всех сладкоежек: если хотите равномерно сладкий десерт - используйте либо десертный (50% какао) либо вовсе молочный шоколад.

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Рубрики:  Вкусности/Десерты

Теги: бананы в шоколадедесертыкулинариярецепты   		Комментарии(8)Комментировать

Гардиан - когда просто все отлично!

Дневник
Среда, 09 Июня 2010 г. 15:09 (ссылка)
Процитировано 1 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Недавно одна моя знакомая из Питера делала дома ремонт. И все нахвалялась своим новым приобретением. Вы не поверите, но это были двери! Ну дверь и дверь, - подумала я. Но она мне дала ссылку на сайт компании-производителя этих дверей.
Дизайн двери с пантерой меня просто поразил. Хочу такую!
дверь Гардиан

И вот тут-то я задумалась. А не заказать ли себе после ремонта такие же двери, тем более, что официальный представитель компании есть в Харькове, а это недалеко, в принципе, от Донецка.
Что же в них такого, - спросите вы?
Так вот.
Компания «Гардиан- Северо-Запад» уже давно занимает лидирующие позиции на рынке производства дверей. Ведь стальные двери «Гардиан» не просто красиво и стильно выглядят, но и отличаются высокой безопасностью и надежностью. Они оснащены надежными замками и противосъемами. А так же они имеют максимальное усиление уязвимых к вскрытию зон двери.
Хотите узнать подробнее о производстве? Вот вам ролик, который, я думаю, ответит на все ваши вопросы. А так же вы воочию сможете увидеть само производство!



И напомню, что все стальные двери от компании "Гардиан-СЗ" сертифицированы, а так же являются обладателями дипломов международных выставок и других высоких наград.
Все подробности вы сможете узнать, посетив сайт компании. В случае, если у вас все еще останутся вопросы., внимательные консультанты обязательно расскажут вам все, что вас интересует. А так же помогут сделать правильный выбор.
Стильность, красота, надежность и безопасность - это все "Гардиан"!



Теги: стальные дверигардианзамки  		 Комментарии(10)Комментировать [+ в друзья]

Из Парижа с любовью и другое)

Дневник
Среда, 09 Июня 2010 г. 14:39 (ссылка) +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Вчера поздно вернулась с работы и ничего делать сил не было. Поэтому мы с мужем решили посмотреть что-то из фильмов)))
Начать решили с фильма "Из Парижа с любовью". Очень понравилось! Траволта в новом имидже, который ему безумно идет! Легкий, веселый экшн, который с удовольствием можно посмотреть после работы. Кстати, продюсер фильма - Люк Бессон, а бюджет картины - 50 млн. долларов.
Вот и сам трейлер.



В общем, получили удовольствие от просмотра.
Сегодня на очереди фильм "Человек-волк" и "Туман". Обязательно после просмотра поделюсь впечатлениями))))
Да, кстати, еще вчера мне подсказали хороший ресурс о заработке. Все мы знаем, что реклама в блогах - это выгодно и эффективно, а для блоггеров это очень даже прибыльно. Но какой ресурс выбрать? Об этом и многом другом можно почитать на seoded.ru.

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А счастливым родителям я хочу посоветовать отличный интернет-магазин детских товаров Активный Малыш. Здесь вы найдете товары известных мировых брендов и отличные цены. лично мне понравились прогулочные коляски happy baby, я бы взяла такую своему малышу.
Рубрики:  Видео

Теги: детские товарыреклама в блогахиз парижа с любовьюфильм трейлер   		Комментарии(7)Комментировать [+ в друзья]

Лето и работа)

Дневник
Вторник, 08 Июня 2010 г. 14:22 (ссылка) +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
маки
Лето на улице, а я сегодня после больничного убегаю на работу. Не хочется, конечно, но что делать))))
Очень хочется букет маков))))
На прошлой неделе я таки прижгла свою эрозию. Было ни капельки не больно))) Зато каких ужасов я начиталась об этом! В общем, шла как на пытку, а оказалось все очень хорошо)))
Сегодня перед работой еще нужно забежать в больницу на промывания.
Муж забрал машинку с ремонта. Теперь она у нас красавица! Да и муж безумно доволен)))
Осталось еще по мелочи ему прицепить всякие наворотики на нее. Поэтому сейчас он опять едет к другу и до вечера они там будут возиться.
Надеюсь, вечером он успеет меня забрать после работы.
Малого сегодня отвезу к бабушке. А послезавтра он пойдет в лагерь. Доволен, ведь ем там очень нравиться)))
Отец вчера звонил. Мама не звонила уже очень давно. Жаль, что все вот так...
Ну вот, в принципе и все)) Вот такие вот дела у меня.. Решаем потихоньку свои бытовые и семейные проблемы, и продолжаем жить))) Кстати, нашла хороший сайт, где много интересной информации о семье, детях, решении семейных конфликтов. Если интересно, загляните на razgovorcnik.ru.
Рубрики:  Личное

Теги: работалетомакиэрозиясемейные проблемы   		Комментарии(35)Комментировать [+ в друзья]

То, что стоит запомнить.

Дневник
Понедельник, 07 Июня 2010 г. 18:53 (ссылка)
Процитировано 24 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку




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Этот текст был найден в Балтиморе в 1962 году в одной
старой церкви. Автор неизвестен. (с)


"Идите своим путем
спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может
быть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно,
в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и
ясно свою правду и слушайте других, даже людей, неизощренных
умом и необразованных; у них тоже есть своя история.


Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение.
Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себя
никчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто
более велик или более мал, чем вы.

Интересуйтесь всегда
своим ремеслом; каким бы скромным оно не было - это
драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми вы
владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон
обмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие люди
стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма.


Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в
любви - в сравнении с пустотой и разочарованием она так же
вечна, как трава.

С добрым сердцем принимайте то, что
советуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь с
молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья.
Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от
усталости и одиночества.

Подчиняйтесь здоровой дисциплине,
но будьте мягким с собой. Вы - дитя мироздания не меньше,
чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть
это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он и
должен
идти. Будьте в мире с Богом, как бы вы Его ни
понимали.

Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали,
в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми
коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир
все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны.
Постарайтесь
быть счастливым."

Наши сомнения — это наши
предатели. Они заставляют нас терять то, что мы возможно
могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Самолюбие
не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.
Чтобы оценить чьё-нибудь качество, надо иметь некоторую
долю этого качества и в самом себе..

Картинка 24 из 59


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Рубрики:  Мудрости
Красивые картинки, фото и флешки

Теги: музыкамузыка скачатьмысли.афоризмы   		Комментарии(27)Комментировать [+ в друзья]

Картины, нарисованные кофе, от Karen Eland

Дневник
Понедельник, 07 Июня 2010 г. 18:43 (ссылка)
Процитировано 3 раз +в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Karen Eland, талантливая художница из Талсы, использует только кофеварку и кисть, чтобы показать живописные полотна известных художников в новом образе.
картины Karen Eland
Талант Карэн и ее любовь к кофе создали уникальную форму искусства, которая сделала её знаменитой.
Смотрим дальше)))

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Рубрики:  Красивые картинки, фото и флешки

Теги: работы karen elandмакияжзаработок в сетиискусство   		Комментарии(19)Комментировать [+ в друзья]

Торт "Графские развалины".

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:20 (ссылка)

Это цитата сообщения Ольга_Игуменова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Торт "Графские развалины".

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Торт “Графские развалины” – достаточно простой в изготовлении торт, однако – впечатляющий на вид и очень вкусный. Одного выхода из рецепта хватит на большую компанию, и будьте уверенны – торт понравится всем!

Для теста нам необходимы:
1.5 стакана муки
1 стакан сахара
1 столовая ложка сметаны
2 яйца
4-5 столовых ложек какао
2 чайные ложки пекарского порошка
1/2 банки сгущенного молока

Для сметанного крема:
1 литр сметаны (жирность 25-30%)
1/2 стакана сахара
1/2 – 1 стакан грецких орехов

Для изготовления глазури:
4 столовые ложки сметаны
4 столовые ложки какао
6 столовых ложек сахара
30 грамм сливочного масла (добавить вконце для загущения)

Пекарский порошом необходимо смешать с мукой. Яйца и сахар смешать в отдельной посуде, затем добавить сметану и сгущенное молоко. Постоянно помешивая всыпать готовую массу в муку и размешать. Половину готового теста залить в круглую форму и выпекать в прогретой духовке до готовности – обычно 15 минут или чуть больше. Во вторую половину добавить порошок какао и выпечь вторым заходом. Готовый корж с какао охладить и порезать на кубики размером 2-4 см. Светлый корж смазать сметанным кремом (сметаной, взбитой с сахаром) и посыпать грецкими орехами(но не всеми!). Шоколадные кубики со второго коржа обмакивать в крем и выкладывать на светлый корж горкой, попустно посыпая все грецкими орехами. Оставшимся кремом можно заполнить полости и промежутки. Почти готовый торт нужно обильно полить глазурью и охладить в холодильнике.

Готово, и приятного аппетита!
http://chefcook.ru/
Рубрики:  Вкусности/Выпечка

Теги: тортграфские развалиныкулинариявыпечка   		Комментарии(4)Комментировать

Бананово-шоколадный кекс "вверх-ногами"

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:20 (ссылка)

Это цитата сообщения just_being_lesya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бананово-шоколадный кекс "вверх-ногами"

На самом деле ног у этого чудо-кекса нет, так что никуда он от вас не убежит. Просто когда вы окончательно его приготовите, то низ окажется верхушкой. Вкуснейшей верхушкой. Если вы любите бананы, то этот незатейливый кексик именно для вас!
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угощаемся
Рубрики:  Вкусности/Выпечка

Теги: кексвыпечкакулинария   		Комментарии(0)Комментировать

Большой пост о ЦЕЛЛЮЛИТЕ и о методах борьбы с этой гадостью.

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:16 (ссылка)

Это цитата сообщения Just_Mini [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Большой пост о ЦЕЛЛЮЛИТЕ и о методах борьбы с этой гадостью.



 

                    Перелопатив весь инет, нашла массу полезной информации.     

Наслаждайтесь =)))


1. Питание

2. В душе

3. Ванны

4. Массажи

5. Обертывания

6. Упражнения

7. Антицеллюлитные крема



Изучить

Рубрики:  Здоровье/Для фигурки

Теги: целлюлитантицеллюлитные средствафигурадиета   		Комментарии(1)Комментировать

Рулет "А ля лазанья"

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:09 (ссылка)

Это цитата сообщения Norrina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рулет "А ля лазанья"

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Хочу поделиться очень вкусным рецептом. Все очень просто, очень быстро и очень вкусно! Ну, просто очень! Вобщем, рекомендую попробовать. Не пожалеете! Читать далее
Рубрики:  Вкусности/Вторые блюда

Теги: рулетлазаньякулинариярецепты   		Комментарии(6)Комментировать

Пирог Дружная семейка

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:06 (ссылка)

Это цитата сообщения Моя_кулинарная_книга [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пирог "Дружная семейка"

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Рубрики:  Вкусности/Выпечка

Теги: пирогвыпечкакулинария   		Комментарии(1)Комментировать

Подтянутое тело: Как сформировать плоский живот.

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:04 (ссылка)

Это цитата сообщения Ольга_Игуменова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подтянутое тело: Как сформировать плоский живот.

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У многих женщин, и даже тонкокостных, живот имеет некрасивую форму, сильно выдается. То есть дело здесь не только в лишнем весе. Форма живота зависит от толщины жирового слоя и состояния мышц брюшной стенки. Слабость этой группы мышц приводит к образованию выпяченного или отвисшего живота.

Плоский живот — это не просто подтянутая и красивая часть тела. Хорошо развитые мышцы брюшного пресса делают талию тоньше, бедра — стройнее, а фигуру — более спортивной и подтянутой. Верите вы или нет, но именно силовые тренировки, не диета и не аэробика, самый эффективный фактор для крепкого тела. Читать далее
Рубрики:  Здоровье/Для фигурки

Теги: фигураплоский живот   		Комментарии(3)Комментировать

Кисель для плоского животика

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 02:02 (ссылка)

Это цитата сообщения galina_emelyukova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

кисель для плоского животика

1.


Кисель для плоского животика



Этот кисель позволит вам не только сбросить лишний вес, но и удалит лишнее из кишечника, значительно облегчив работу пищеварительного тракта.
Для приготовления этого очищающего напитка нужно взять по горстке овсяных хлопьев "Геркулес", чернослива и сырой крупно натертой свеклы. Все это залить 2 л кипятка и варить 15 минут на маленьком огне. Отвар, похожий на кисель, процедить и выпить, сколько сможете, за 2 часа до сна. Желательно при этом положить на область печени грелку. Гущу от киселя утром нужно съесть вместо завтрака. Очень полезно 1 раз в неделю устраивать разгрузочный день, в который придется питаться только таким киселём.
Рамки от Джулии
Рубрики:  Здоровье/Для фигурки

Теги: фигурадиета   		Комментарии(2)Комментировать

Куроежкам посвящается!!=)Рецепты с курицей

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 01:54 (ссылка)

Это цитата сообщения нармина_насруллаева [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Куроежкам посвящается!!=)Рецепты с курицей

Пряные куриные ножки

Курица жареная с кабачками

Курица в сливочном соусе

Курица с каперсами

Куриные ножки с медом и кунжутом

 

Куриные ножки в кленовом сиропе

 

Острая курица

 

Куриные котлеты с чатни

 

Курица с овощами

 

Кордон блю из курицы

 

Котлеты пожарские

 

Гавайская курица грил

 

Грузинский соус сациви

 

Куриные отбивные с сыром

 

Тосты с курицей и овощами

 

Рубрики:  Вкусности/Вторые блюда

Теги: рецептыблюда из курицыкулинария   		Комментарии(2)Комментировать

Знаменитые орские ливерные пирожки из жидкого теста

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 01:45 (ссылка)

Это цитата сообщения Давайте_приготовим [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Знаменитые орские ливерные пирожки из жидкого теста

Данный рецепт сообщества Вкусно_Быстро_Недоро

попал в лирушную рассылку от 25 мая  2010 года.

Его добавили в свои цитатники более 280  пользователей нашего сайта!

  Именно этими пирожками славится город Орск в Оренбургской области. В Орске их называют «Старогородскими» , а за его пределами именно «орскими».

Да вы наверняка вспомните сейчас пирожки, что в советские годы продавались на рынках из больших металлических термосов. Лепила такие пирожки машина, получались они идеальной цилиндрической формы. О тех рыночных пирожках остался анекдот: «Если вы съели пирожок и не обнаружили в нем начинки – знайте, он был с мясом!». А орские пирожки популярны до сих пор. Секрет их хранят как военную тайну. Тесто бесподобное – стоит попробовать!

 

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Рассказываю, как такие пирожки делают сейчас девочки у меня в кафе.

Пропорции даю на 60 пирожков. Увы, меньше заводить и не стоит. Так что не обессудьте.

 подробное приготовление с фото

Рубрики:  Вкусности/Выпечка

Теги: пирожкиливеркулинариярецепты   		Комментарии(2)Комментировать

10 способов заплести косу

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 01:44 (ссылка)

Это цитата сообщения Konctanciya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

10 способов заплести косу

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1.БОКОВЫЕ КОСИЧКИ – ЖГУТЫ
Эта модель представляет собой перекрученные французские жгуты. При их выполнении точно так же добавляются дополнительные пряди, как при плетении французской косы, Причудливо скрученные пряди создают на голове эффектный рельефный узор из волос. Эта прическа своего рода произведение искусства, и окружающие непременно поинтересуются, как вам удалось ее сделать. Читать далее

Рубрики:  Здоровье/Красота

Теги: косаспособы плетенияпрически   		Комментарии(2)Комментировать

Кабачки по-румынски.

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 01:43 (ссылка)

Это цитата сообщения elenbar [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кабачки по-румынски.

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Рубрики:  Вкусности/Вторые блюда
Вкусности/Другое

Теги: кабачки по-румынскирецептыкулинария   		Комментарии(5)Комментировать

Рулет из кабачка и фарша

Цитата
Пятница, 04 Июня 2010 г. 01:40 (ссылка)

Это цитата сообщения Арина_Ярига [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рулет из кабачка и фарша

Рулет из кабачка и фарша

 

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Идею увидела в инете,но как всегда кое что убавила,кое что добавила.Результатом осталась довольна.Вот спешу поделиться ,сказать вкусно,это ничего не сказать.С этим блюдом можно язык съесть.Советую приготовить.

Рулет из кабачка

Кабачок -2 шт ,потереть на терке крупно
Яйцо=3 шт
Сыр.твердый-100 гр потереть на терке
Лук зеленый-0.5 пуч
Мука -1 ст
Соль
Перец
Все смешать.На лист постелить фольгу,смазать маслом и высыпать тесто.Печь при 175-15 мин,не пересушить.Вынуть с духовки,пусть немного остынет

Начинка
Фарш-0.5 кг( лучше куриного или индюшиного,нежнее)
Помидор-150гр вынуть мякоть и порезать кубиками
Яйцо-2 шт
Перец,соль,имбирь.
На рулет нанести начинку,скрутить рулет и завернуть в фольгу. Пекла в духовке при 175- 20 мин.Пусть остынет в фольге.Приятного аппетита

Рубрики:  Вкусности/Другое

Теги: рулет из кабачкарецептыедакулинария   		Комментарии(4)Комментировать

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