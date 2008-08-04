













Этот текст был найден в Балтиморе в 1962 году в одной

старой церкви. Автор неизвестен. (с)





"Идите своим путем

спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может

быть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно,

в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и

ясно свою правду и слушайте других, даже людей, неизощренных

умом и необразованных; у них тоже есть своя история.





Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение.

Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себя

никчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто

более велик или более мал, чем вы.



Интересуйтесь всегда

своим ремеслом; каким бы скромным оно не было - это

драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми вы

владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон

обмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие люди

стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма.





Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в

любви - в сравнении с пустотой и разочарованием она так же

вечна, как трава.



С добрым сердцем принимайте то, что

советуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь с

молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья.

Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от

усталости и одиночества.



Подчиняйтесь здоровой дисциплине,

но будьте мягким с собой. Вы - дитя мироздания не меньше,

чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть

это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он и

должен

идти. Будьте в мире с Богом, как бы вы Его ни

понимали.



Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали,

в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми

коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир

все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны.

Постарайтесь

быть счастливым."



Наши сомнения — это наши

предатели. Они заставляют нас терять то, что мы возможно

могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Самолюбие

не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.

Чтобы оценить чьё-нибудь качество, надо иметь некоторую

долю этого качества и в самом себе..









Этот текст был найден в Балтиморе в 1962 году в однойстарой церкви. Автор неизвестен. (с)"Идите своим путемспокойно среди гама и суеты и помните о мире, который можетбыть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно,в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко иясно свою правду и слушайте других, даже людей, неизощренныхумом и необразованных; у них тоже есть своя история.Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение.Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себяникчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, ктоболее велик или более мал, чем вы.Интересуйтесь всегдасвоим ремеслом; каким бы скромным оно не было - этодрагоценность в сравнении с другими вещами, которыми вывладеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полонобмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие людистремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма.Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны влюбви - в сравнении с пустотой и разочарованием она так жевечна, как трава.С добрым сердцем принимайте то, чтосоветуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь смолодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья.Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются отусталости и одиночества.Подчиняйтесь здоровой дисциплине,но будьте мягким с собой. Вы - дитя мироздания не меньше,чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пустьэто для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он идолженидти. Будьте в мире с Богом, как бы вы Его нипонимали.Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали,в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всемиковарствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мирвсе-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны.Постарайтесьбыть счастливым."Наши сомнения — это нашипредатели. Они заставляют нас терять то, что мы возможномогли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Самолюбиене так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.Чтобы оценить чьё-нибудь качество, надо иметь некоторуюдолю этого качества и в самом себе..