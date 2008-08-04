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Самые кассовые мультфильмы всех времен
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Рецепты на каждый день (Часть 3). Июнь.
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Гренки "Фантазия"
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Картофельные зразы с грибами
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Холодник
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Галушки
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Гренки банановые
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Салат из капусты и крабовых палочек
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Напиток из клюквенного и ананасового сока
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Креативная посуда от Fred & Friends.
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За чашечкой кофе...
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Нотбук - такой маленький, и такой нужный!!!
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Пять самых необычных вин
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Корзинки с кремом и икрой
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КОРЗИНКИ
2 стакана муки(стакан 250мл)
200г маргарина,
200г сметаны.
Просеиваем муку, рубим маргарин с мукой в крошку, добавляем сметану и скатываем тесто в шар. Ставим его в холодильник от 30мин и до забора. Делим шар на 8 частей. Делаем колбаску.
Затем отрезаем кусочек теста, величиной с грецкий орех и распределяем его по корзиночке. Выпекаем в духовке 7-10 мин при 180г С. У меня формочки разной величины. Начинки разные и соленые и сладкие, и салаты. В этот раз я пекла в своих самых маленьких формочках -D=5 и 6см. Получилось 72 шт.
Почему пекла самые маленькие? Потому, что подавали в них икру. Можно паштеты, можно оформляя также добавить красную рыбу, порезанную мелкими кубиками.
Веночек делала из крема.
150г сливочного масла, 100г сыр плавленный Янтарь или Creme Bonjour с укропом и зеленью. Взбить миксером. Отсаживаем по краю корзинки маленькой насадкой звездочка с помощью кондитерского мешка. Можно с помощью крепкого пластикового пакета , срезав уголок, чтобы получилось очень маленькое отверстие. Не будет звездочек, но будут купола.
Банки икры 140г мне хватает на 25-28шт.
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10.02 корзинки икра f17_.jpg
www.kuking.net
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Урок макияжа - Сплошная романтика
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Домашний безалкогольный Мохито
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Данный рецепт сообщества Вкусно_Быстро_Недоро
попал в лирушную рассылку от 7 июня 2010 года.
Его добавили в свои цитатники более 100 пользователей нашего сайта!
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Модератор TUFELKA
Домашний безалкогольный Мохито
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«Хвостики с мясом» по-быстрому
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Теги: быстрокулинариярецептызакуски
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Бананы в шоколаде
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Предлагаем вам простой шоколадный десерт, не требующий никаких кулинарных навыков. Кстати, для всех сладкоежек: если хотите равномерно сладкий десерт - используйте либо десертный (50% какао) либо вовсе молочный шоколад.
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Теги: бананы в шоколадедесертыкулинариярецепты
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Гардиан - когда просто все отлично!
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Из Парижа с любовью и другое)
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Лето и работа)
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То, что стоит запомнить.
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Дневник
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Картины, нарисованные кофе, от Karen Eland
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Торт "Графские развалины".
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Теги: тортграфские развалиныкулинариявыпечка
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Бананово-шоколадный кекс "вверх-ногами"
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Теги: кексвыпечкакулинария
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Большой пост о ЦЕЛЛЮЛИТЕ и о методах борьбы с этой гадостью.
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Перелопатив весь инет, нашла массу полезной информации.
Наслаждайтесь =)))
1. Питание
2. В душе
3. Ванны
4. Массажи
5. Обертывания
6. Упражнения
7. Антицеллюлитные крема
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Теги: целлюлитантицеллюлитные средствафигурадиета
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Рулет "А ля лазанья"
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Теги: рулетлазаньякулинариярецепты
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Пирог Дружная семейка
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Теги: пирогвыпечкакулинария
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Подтянутое тело: Как сформировать плоский живот.
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Кисель для плоского животика
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Куроежкам посвящается!!=)Рецепты с курицей
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Пряные куриные ножки
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Курица жареная с кабачками
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Курица в сливочном соусе
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Курица с каперсами
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Куриные ножки с медом и кунжутом
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Куриные ножки в кленовом сиропе
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Острая курица
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Куриные котлеты с чатни
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Курица с овощами
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Кордон блю из курицы
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Котлеты пожарские
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Гавайская курица грил
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Грузинский соус сациви
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Куриные отбивные с сыром
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Тосты с курицей и овощами
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Знаменитые орские ливерные пирожки из жидкого теста
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Данный рецепт сообщества Вкусно_Быстро_Недоро
попал в лирушную рассылку от 25 мая 2010 года.
Его добавили в свои цитатники более 280 пользователей нашего сайта!
Именно этими пирожками славится город Орск в Оренбургской области. В Орске их называют «Старогородскими» , а за его пределами именно «орскими».
Да вы наверняка вспомните сейчас пирожки, что в советские годы продавались на рынках из больших металлических термосов. Лепила такие пирожки машина, получались они идеальной цилиндрической формы. О тех рыночных пирожках остался анекдот: «Если вы съели пирожок и не обнаружили в нем начинки – знайте, он был с мясом!». А орские пирожки популярны до сих пор. Секрет их хранят как военную тайну. Тесто бесподобное – стоит попробовать!
Рассказываю, как такие пирожки делают сейчас девочки у меня в кафе.
Пропорции даю на 60 пирожков. Увы, меньше заводить и не стоит. Так что не обессудьте.
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Теги: пирожкиливеркулинариярецепты
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10 способов заплести косу
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1.БОКОВЫЕ КОСИЧКИ – ЖГУТЫ
Эта модель представляет собой перекрученные французские жгуты. При их выполнении точно так же добавляются дополнительные пряди, как при плетении французской косы, Причудливо скрученные пряди создают на голове эффектный рельефный узор из волос. Эта прическа своего рода произведение искусства, и окружающие непременно поинтересуются, как вам удалось ее сделать. Читать далее
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Теги: косаспособы плетенияпрически
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Кабачки по-румынски.
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Теги: кабачки по-румынскирецептыкулинария
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Рулет из кабачка и фарша
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Идею увидела в инете,но как всегда кое что убавила,кое что добавила.Результатом осталась довольна.Вот спешу поделиться ,сказать вкусно,это ничего не сказать.С этим блюдом можно язык съесть.Советую приготовить.
Рулет из кабачка
Кабачок -2 шт ,потереть на терке крупно
Яйцо=3 шт
Сыр.твердый-100 гр потереть на терке
Лук зеленый-0.5 пуч
Мука -1 ст
Соль
Перец
Все смешать.На лист постелить фольгу,смазать маслом и высыпать тесто.Печь при 175-15 мин,не пересушить.Вынуть с духовки,пусть немного остынет
Начинка
Фарш-0.5 кг( лучше куриного или индюшиного,нежнее)
Помидор-150гр вынуть мякоть и порезать кубиками
Яйцо-2 шт
Перец,соль,имбирь.
На рулет нанести начинку,скрутить рулет и завернуть в фольгу. Пекла в духовке при 175- 20 мин.Пусть остынет в фольге.Приятного аппетита
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Теги: рулет из кабачкарецептыедакулинария
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