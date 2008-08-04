Почему полезна любая горчичная маска для волос? Издавна горчица считалась главным средством по уходу за волосами. Как правило, горчицу используют в виде масок, которые способствуют росту волос. Воздействует она таким образом: при нанесении ее на кожу головы, она начинает печь, тем самым стимулирует кровообращение, усиливая работу волосяных луковиц. Данный эффект прост: быстрый рост волос и снижение потери. Что касается остальных составляющих маски, то они отлично дополняют ее, придавая волосам питание, увлажнение и разглаживающий эффект.

Следует помнить, что маска для волос из горчицы должна быть приготовлена из сухого горчичного порошка, а не из искусственных кремов, которые продаются в различных тюбиках или баночках. Приобрести такой порошок можно в любом магазине, а также в любой аптеке. По цене она дешевая, зато очень полезная.

Маски из горчицы следует наносить на тщательно расчесанные чистые волосы, ей также можно помыть голову вместо шампуня, при легком загрязнении волос. Потому как маски из горчицы оказывают стимулирующее воздействие на луковицы волос, они особенно полезны при выпадении. Перечисленные пропорции горчичного порошка рассчитываются в среднем, потому как он бывает разной консистенции у разных производителей и соответственно горчица от одного производителя может быть более жгучей, чем у другого. Для того чтобы проверить горчицу перед тем как начать использовать горчичные маски лучше всего маску наносить на голову до ощущения несильного жжения головы, так как укрепляющая маска не должна обладать сильным жжением. Но при этом не должна придавать разогревающий эффект, поэтому если при первом применении вы по чувствие незначительное тепло, то в следующий раз количество горчицы стоит увеличить. При сильном жжении головы необходимо маску смыть преждевременно, чтобы не пожечь кожу, а в следующий раз наносите меньше горчичной консистенции.

Дальше приведены рецепты масок на основе горчичного порошка с другими полезными ингредиентами.

Шампунь-маска с горчицей для нормального и жирного типа волос.

На один стакан теплой воды добавить пропорцию 1 ч.л. сухой горчицы и тщательно размешать. Данную смесь нанести на волосы и втереть в кожу головы. Спустя 3 мин смыть маску теплой водой.

Укрепляющая маска для волос с горчицей.

Горчичный порошок тщательно перемешать с водой (температура воды должна быть не более 60°С), затем полученную массу нанести на кожу головы, оставить пока не начнет сильно жечь. Затем горчицу следует смыть. Делать такую маску ежедневно, а если спустя месяц рост волос не увеличиться, прекратить применение.

Маска с горчицей для укрепления сухих волос.

Тщательно перемешать 1ст.л. майонеза, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. сливочного масла и 1 ч.л. порошка горчицы. Полученную массу нанести на кожу головы и закутать, спустя 30-40 минут смыть при помощи шампуня.

Стимулирующая маска для волос с горчицей.

Смешать в теплой воде 2 ст.л. сока лука, 1 ст.л. сока чеснока, 1 ст.л. сока алоэ, 1 желток, 1 ст.л. меда, 1 ч.л. горчичного порошка до получения густоты сметаны. Затем полученную массу втереть в корни волос, закутать голову и смыть через 1,5 часа.

Маска с горчицей для жирного типа волос.

2 ст. л. глины (лучше голубой) соединить с 1 ч.л. горчичного порошка, затем добавить смесь из 2 ст. ложек яблочного уксуса и 1 ст. л. настойки арники. Маску необходимо держать 20 минут, затем смыть при помощи шампуня.

Маска-шампунь с горчицей.

1ст. л. горчичного порошка соединить с 1 желтком, добавить 0,5 ст. кефира. Полученную смесь перемешать и нанести на корни волос, покрыть голову надеть полиэтилен, замотать полотенцем, спустя 30 минут смыть теплой водой.

Маска с горчицей для симулирования роста волос.

Берем те же ингредиенты, что в предыдущей маске, добавив туда 1 желток, 1 ч.л. меда, 1 ч.л. миндального масла и капнуть несколько капель эфирного масла розмарина. Нанести маску на кожу головы и по всей длине волос, закутать и подождать 40 минут.

Маска с горчицей для жирного и нормального типов волос.

Смешать 1 ст.л. горчицы с 1 ст.л. нежирного йогурта, добавив 1ст.л. мёда, 1ч.л. лимонного сока и 1ст.л. толокна. Перемешать и нанести полученную смесь на сухие немытые волосы, спустя 20 минут смыть.

Маска для волос с горчицей и клюквенным соком.

Соединить 2 желтка с 1 ст.л. сметаны, 1 ч.л. яблочного уксуса , 1ст.л. клюквенного сока и 1ст.л. горчицы. Нанести маску и смыть через 15 минут.

Маска для волос с горчицей и алоэ.

2 желтка смешать с 1 ст.л. сока алоэ, добавив при этом 2 ст.л. коньяка или иной настойки на травах, 2 ч.л. сливок и 1 ст.л. горчицы. Наносить на немытые сухие волосы, смыть через 20 минут.

Маска-шампунь с горчицей для жирного типа волос.

Тщательно развести 2 ч.л. горчицы в 100 мл теплой воды, и 150 мл коньяка. Полученную массу можно применять неоднократно так что не переживайте о том, что много смеси получится. Втереть в кожу головы и волосы, спустя 3 минуты смыть ее теплой водой.

Шампунь-маска с горчицей способствующая росту волос.

1 ст.л. горчицы перемешать с 2 ст.л. неостывшего крепко заваренного чая, добавив 1 желток. Маску нанести на 30 минут, смыть теплой водой.

Желаю красоты и здоровья вам и вашим волосам. Помните всего должно быть в меру и всегда соблюдайте инструкции.