Сметана один из продуктов который отлично подходит для приготовления различных масок как для лица, тела, так и для волос. Сейчас нас интересует какие маски для волос с использованием сметаны мы можем приготовить в домашних условиях. И конечно же самое главное, что такого полезного есть в сметане и как она поможет при уходе за волосами.

Благодаря богатому составу сметаны никто даже и не будет сомневаться в ее пользе. Сметана содержит витамины групп А, В, С, D, РР, фосфор, кальций, калий, натрий, магний и множество других микроэлементов. По мимо этого в ней содержатся углеводы, кислоты и сахары, и полноценный животный белок.

Сметана для волос.

Сметана отлично питает волосы, придает им гладкость, заполнит пустоты которые были получены в результате повреждений волос.

Стоит обратить внимание и на тот момент, что сметана обесцвечивает цвет волос или по другому способствует смыванию краски.

1) Удивительно, но из сметаны получается отличная маска для сухих волос. Готовится она следующим образом.

стакан сметаны(на длинные волосы) 15 — 20 процентов жирности

несколько яичных желтков

Все это взбивается ложкой или при помощи блендера. Полученную смесь наносят на волосы, от корней до самых кончиков и оборачивают полотенцем. Затем нужно подождать десять — пятнадцать минут. Чтобы не было скучно, можно заранее наполнить ванную горячей водой с ароматной солью и полежать в ней, пока действует маска, расслабиться. Когда время кончится, голову нужно тщательно промыть под теплым душем.

2) Хорошие маски для волос из сметаны получают, смешивая в равном соотношении:

нежирную сметану

мед

Кстати, эта маска подойдет обладательницам нормальных волос. Применять ее регулярно — и волосы будут густыми, ровными и шелковистыми, ведь мед и сметана взаимно усиливают полезные свойства друг друга.

3) Если вы обладательница тонких или ваши волосы ослаблены. Вашим волосам понравится маска, где ингредиенты смешиваются 1:1 и наносится она на полчаса. Объем ингредиентов зависит от длины ваших волос.

кефир

сметана

После нее ваши волосы станут гуще и вы почувствуете их силу. Обязательно использовать регулярно для получения нужного результата.

4) Следующая маска из сметаны для волос отлично подойдет при выпадении волос.

Нам понадобится:

одна-две ст/л сметаны

свежая, желательно сочная морковь

Морковь натереть на мелкой терке, смешать со сметаной. Наносим полученную консистенцию на голову и распределяем по всей длине, на 30-40 минут. Затем обычная процедура мытья головы с шампунем. Наносить маску следует 2-3 раза в неделю. При желании можно использовать свежий морковный сок вместо тертой моркови.

5) и 6) Для нормальных и жирных волос предлагаем попробовать следующую маску.

Ингредиенты:

сметана – две ст/л

базисное масло виноградной косточки – три ст/л

эфирное масло шалфей – 5-6 кап. не забываем, что это рекомендованный максимум.

Смешиваем все ингредиенты, наносим на корни головы, укутываем и спустя 30-40 минут смываем как обычно шампунем.

Обладательницам сухих волос тоже можно использовать эту маску, но сметаны добавить поменьше, а вот масла больше. И масла стоит брать жирные такие как например: репейное, касторовое, льняное и тд.

7) Общеукрепляющее воздействие оказывает маска, состоящая из:

отвар корней лопуха

сметана

На небольшую кружку сметаны расходуется 50 граммов отвара, настоянного в течение 45 минут.

Самый лучший вариант — использовать деревенскую сметану, однако качественная городская продукция тоже эффективна.