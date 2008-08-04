Очень простой рецепт, который знает, что делать с вашими волосами. Бальзам легко быстро приготовить дома.

2 столовые ложки касторового масла смешивают с 1 чайной ложкой яблочного уксуса. 2 яичных желтка тщательно взбивают и смешивают с маслом. В полученную смесь добавляют 3 столовых ложки обыкновенно мягкого шампуня. Компоненты маски тщательно перемешивают.



Бальзам наносят на влажные волосы по всей длине. Голову кутают в полиэтиленовую пленку, смывают через 10-15 минут теплой водой.