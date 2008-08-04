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      Бальзам для активизации роста волос

      Среда, 22 Июля 2020 г. 22:35 + в цитатник

      Очень простой рецепт, который знает, что делать с вашими волосами. Бальзам легко быстро приготовить дома.

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      2 столовые ложки касторового масла смешивают с 1 чайной ложкой яблочного уксуса. 2 яичных желтка тщательно взбивают и смешивают с маслом. В полученную смесь добавляют 3 столовых ложки обыкновенно мягкого шампуня. Компоненты маски тщательно перемешивают.

      Бальзам наносят на влажные волосы по всей длине. Голову кутают в полиэтиленовую пленку, смывают через 10-15 минут теплой водой.

      Рубрики:  Будем красивыми/Для волос
      Di-via.ru
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      Процитировано 26 раз
      Понравилось: 15 пользователям
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      Ipola   обратиться по имени Четверг, 23 Июля 2020 г. 08:37 (ссылка)
      Спасибо, Катюша! Пригодится!
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