|
Исцеляющий настой на основе овса
Бывает такое состояние, когда совсем не хочется, что то делать, чувствуешь себя как выжатый лимон, организм совсем истощен, слабость, усталость... Конечно же такое состояние может быть связанно с тем, что недавно была перенесена какая то болезнь или жизненное потрясение и у вас упадок сил. Но по большому счету этот целебный напиток поможет в любой ситуации. Что же это за такой целебный напиток, спросите вы?! И я вам с радостью расскажу!
В основе этого целебного напитка лежит овес, да, да, простой овес! Буквально с первых приемов к вам начнет возвращаться бодрость и прилив сил. Также он хорошо очищает стеночки кишечника и сосудов, а еще овсяный настой благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
И так, рецепт целебного напитка очень просто:
Берем овес - один стакан и заливаем 1.5 л холодной воды. Затем, доводим наш овес до кипения и даем настояться три часа. Далее, добавляем натертую цедру половины лимона и даем еще пол часика постоять. Процеживаем, добавляем выжатый сок из половинки лимончика и столовую ложечку меда.
Принимаем этот целебный напиток пять дней - по пол стаканчика, за пол часика до приема пищи и пьем три раза в день!
Будьте всегда здоровы!
|Рубрики:
|Здоровье
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]