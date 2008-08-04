Бывает такое состояние, когда совсем не хочется, что то делать, чувствуешь себя как выжатый лимон, организм совсем истощен, слабость, усталость... Конечно же такое состояние может быть связанно с тем, что недавно была перенесена какая то болезнь или жизненное потрясение и у вас упадок сил. Но по большому счету этот целебный напиток поможет в любой ситуации. Что же это за такой целебный напиток, спросите вы?! И я вам с радостью расскажу!

В основе этого целебного напитка лежит овес, да, да, простой овес! Буквально с первых приемов к вам начнет возвращаться бодрость и прилив сил. Также он хорошо очищает стеночки кишечника и сосудов, а еще овсяный настой благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.



И так, рецепт целебного напитка очень просто:

Берем овес - один стакан и заливаем 1.5 л холодной воды. Затем, доводим наш овес до кипения и даем настояться три часа. Далее, добавляем натертую цедру половины лимона и даем еще пол часика постоять. Процеживаем, добавляем выжатый сок из половинки лимончика и столовую ложечку меда.

Принимаем этот целебный напиток пять дней - по пол стаканчика, за пол часика до приема пищи и пьем три раза в день!

Будьте всегда здоровы!